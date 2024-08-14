Сотни новеньких Tesla брошены под солнцем Флориды в заросшем поле

Сотни Tesla, припаркованных в заросшем поле, могут показаться сценой из постапокалиптического фильма, но это не декорации к кино, а реальность. Брошенные электромобили были замечены возле сервисного центра Tesla в Тампе (штат Флорида, США), и их VIN-номера предполагают, что они практически новые.

Вирусные фотографии были опубликованы в ветке TeslaModel3 на Reddit пользователем по имени Эрик. После того, как он пробил их по VIN-номерам, выяснилось, что эти машины были произведены в апреле и мае 2024 года. Но большинство из них (обновленные Tesla Model 3 и Model Y) имеют нестандартные колеса и разноцветные интерьеры, которые не используются в товарных образцах.

Комментатор с именем пользователя fixuerrors обратился в местный сервисный центр по поводу таинственного поля Tesla и узнал, что оно используется в качестве переполненного участка для инвентаря новых Model 3. Утверждается, что у компании закончились места на основных объектах во Флориде и Орландо, что вызвало необходимость в дополнительном пространстве для хранения автомобилей.

Вероятность того, что машины, простаивающие под палящим солнцем, доберутся до покупателей, минимальна. И, не исключено, что им предстоит до конца своих дней оставаться в этом поле, ведь спрос на электромобили продолжает падать.

После рекордного 4 квартала 2023 года с 484 507 поставками, Tesla продала 386 810 автомобилей в 1 квартале этого года и 443 956 во 2 квартале.

Тем не менее, эксперты считают, что показатели продаж автопроизводителя в США могут резко упасть, что порождает неопределенность в отношении будущих уже выпущенных автомобилей.