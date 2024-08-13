Toyota тихой сапой обновила азиатский седан Corolla Altis

Знаменитая модель Toyota Corolla обладает множеством версий, адресованных для различных рынков. К примеру, у нее есть вариант Altis, который давно продается в Азии. Недавно эта 4-дверка пережила тихое обновление, о котором выяснилось лишь после того, как машина вышла в продажу.

Впервые машину заметили в продаже в Таиланде, после чего без каких-либо фанфар добралась до дилеров этой страны, а затем и до Филиппин. Реформенная модель получила несколько изменений в экстерьере, а также ряд перемен в интерьере. Более того, Altis увидел новшества в том числе под капотом.

Долгое время Altis и буквально каждая Corolla за последние 35 лет имели 1,6-литровый двигатель. Но отныне это не так. Самый маленький объем двигателя, который можно получить в этой модели, составляет 1,8 литра.

Увеличение рабочего объема означает хоть и небольшую, но прибавку в мощности. Старый надежный 1,6-литровый двигатель выдавал 121 л.с. и 153 Нм крутящего момента, что не так уж и много, учитывая размеры автомобиля.

Но теперь с 1,8-литровым двигателем отдача Corolla Altis составляет 138 л.с. и 172 Нм крутящего момента. Это означает, что машина прибавляет 17 л.с. и 19 Нм по сравнению со старым 1,6-литровым двигателем.

Связку новому мотору составляет хорошо известный по младшему двигателю бесступенчатый вариатор.