Новое поколение Hyundai Palisade (2025): опубликованы очередные рендеры

До премьеры нового поколения флагманского кроссовера Hyundai Palisade остается не так много времени. Ожидается, что машину представят в начале 2025 года, но как она будет выглядеть уже известно благодаря усилиям множества независимых дизайнеров.

Накануне художники студии «KKSSTUDIO», взяв за основу фотографии закамуфлированных прототипов Palisade 2025, показали как они могут выглядеть вживую без маскировки.

Дизайнеры уверены, что во второй генерации самый крупный 3-рядный вседорожник Hyundai получит совершенно новый кузов, который избавится от плавных линий. Вместо них придет брутальный профиль, сбоку напоминающий Land Rover Defender, а передняя часть кузова будет оформлена на абсолютно другой манер и не будет иметь ничего общего с первым поколением.

Palisade получит широкую решетку радиатора в форме прямоугольника, внутреннее наполнение которой выполнят в форме ячеек. По бокам «гриля» расположатся вертикальные блоки головной оптики и светодиодные штрихи дневных ходовых огней.

Венчать картину предстоит накладке на переднем бампере, более крупным рейлингам на крыше и новым колесным дискам.

Технические перемены машины пока неизвестны. Ходят слухи, что новый Palisade откажется от своей актуальной моторной гаммы. Под его капотом ждут появления 2,5-литрового гибрида и 3,5-литрового V6 с турбонаддувом, который заменит актуальный 3,8-литровый ДВС.

В продажу новинка поступит ближе к середине 2025 года.

Изображения: KKSSTUDIO и Healer TV