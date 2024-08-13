ДомойАвтоновости сегодняNissan показал часть нового поколения внедорожника Patrol (2025)

Nissan показал часть нового поколения внедорожника Patrol (2025)

На этот раз пришел черед его кормы

Текст: Алексей Шмидт
1 1722820117 1

Мировая премьера нового поколения внедорожника Nissan Patrol состоится в сентябре 2024 года. В ее преддверии японцы постепенно приоткрывают занавесу тайны этой модели, периодически публикуя тизеры, которые раскрывают ключевые особенности дизайна автомобиля. 

В прошлый раз Nissan «затизерил» базовую форму Patrol 2025 и его решетку радиатора (заглавное фото и изображение ниже), а теперь маркетологи показали его задние фонари.

3 1722820118

Как видно на картинках, в новом поколении «Патрол» получит С-образную светотехнику кормы, которая будет сильно отличаться от обтекаемых кластеров предыдущей генерации.

Читают на Daily-Motor.Ru
1 1723525896

Кроме задних фонарей на тизере просматривается вся пятая дверь, обладающая абсолютно уникальным дизайном в сравнении с предшественником. То же самое касается в том числе панелей задней четверти кузова. 

3 1723525897

Следующий тизер Nissan Patrol обещают показать в конце этой недели. Технические характеристики модели пока неизвестны, но одно можно сказать наверняка – новая генерация этого внедорожника станет одним из самых ожидаемых дебютов в автомобильном мире в этом году. 

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+