Nissan показал часть нового поколения внедорожника Patrol (2025)

Мировая премьера нового поколения внедорожника Nissan Patrol состоится в сентябре 2024 года. В ее преддверии японцы постепенно приоткрывают занавесу тайны этой модели, периодически публикуя тизеры, которые раскрывают ключевые особенности дизайна автомобиля.

В прошлый раз Nissan «затизерил» базовую форму Patrol 2025 и его решетку радиатора (заглавное фото и изображение ниже), а теперь маркетологи показали его задние фонари.

Как видно на картинках, в новом поколении «Патрол» получит С-образную светотехнику кормы, которая будет сильно отличаться от обтекаемых кластеров предыдущей генерации.

Кроме задних фонарей на тизере просматривается вся пятая дверь, обладающая абсолютно уникальным дизайном в сравнении с предшественником. То же самое касается в том числе панелей задней четверти кузова.

Следующий тизер Nissan Patrol обещают показать в конце этой недели. Технические характеристики модели пока неизвестны, но одно можно сказать наверняка – новая генерация этого внедорожника станет одним из самых ожидаемых дебютов в автомобильном мире в этом году.