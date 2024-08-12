Ford EcoSport (2025): как будет выглядеть новый конкурент Duster 

Ford вернулась к идее выпуска нового компактного кроссовера EcoSport, который по задумке руководства компании бросит вызов таким моделям как Renault/Dacia Duster и Citroen C3 Aircross. Вседорожник, который обещает оказаться дешевле «паркетника» Puma, получит ДВС и появится ориентировочно в 2025 году.

На днях дизайнеры французского портала «L’argus» решили пофантазировать насчет экстерьера этой модели, подготовив ее первое рендерное изображение.

Рисунок был создан с оглядкой на слитое в Сеть ранее патентное изображение неназванного субкомпактного SUV, которое появилось в индийской прессе. Тогда говорилось, что речь может идти о полностью новой модели, но, вероятно, машина все-таки будет представлять собой преемника EcoSport.

Автомобилю предстоит примерить на себя новый фирменный стиль американской марки, получив широкую решетку радиатора с хромированными штрихами, в которую аккуратно впишутся три полосы светодиодных дневных ходовых огней. Основной блок фар расположится ниже и примет вертикальную форму, колесные арки и низ дверей будут прикрыты неокрашенным пластиком, а на крыше появятся небольшие рейлинги.

Под капотом нового поколения Ford EcoSport 2025 с большой долей вероятности будет установлен 3-цилиндровый литровый бензиновый мотор EcoBoost с турбонаддувом, который уже предлагается в микрогибридной версии для других моделей компании.

В продажу автомобиль может выйти в 2025 году, встав на конвейер завода в Испании.