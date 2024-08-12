Новый недорогой кроссовер Dacia примерил цифровой облик

Румынский суббренд концерна Renault, продающий свои машины используя имя Dacia, собирается выпустить несколько альтернатив бестселлеру Duster. Все они разделят платформу CMF-B с этим кроссовером, а также Sandero и Jogger, но расположатся в сегменте C-класса. Накануне одну из таких моделей показали независимые дизайнеры.

Рендеры машины опубликовали на сайте «Auto Express». И если хорошо присмотреться к ним, то можно обнаружить не совсем традиционный вседорожник, а фастбэк с увеличенным клиренсом.

Передняя часть кузова автомобиля щеголяет оформлением, которое все могли наблюдать в третьем поколении Duster с Y-образной оптикой и решеткой радиатора, выполненной с использованием хромированных штрихов.

Кроме всего этого новинка Dacia может получить защиту днища, пластиковый обвес, рейлинги на крыше, а также большие легкосплавные диски и спойлер, интегрированный в крышку багажника.

Агрегатная гамма этого проекта сейчас находится под строгим секретом, однако журналисты уверены, что машине подошел бы литровый бензиновый турбомотор на 100 лошадиных сил Eco-G, а также 1,2-литровый агрегат TCe на 130 л.с. и 140-сильный гибрид.

Что касается потенциальной цены, то многие видят цифру в 20 тысяч евро (1 миллион 977 тысяч рублей – Daily-Motor.Ru) максимально приемлемым вариантом как для Dacia, так и для европейских покупателей.

Премьера новинки может состояться в ближайшие несколько лет.

Изображения: Avarvarii