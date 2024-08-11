Новый Hyundai Palisade (2026) раскрыли внешне и технически

В последнее время продукция Hyundai переживает ренессанс дизайна. Ее модели Kona, Elantra, Santa Cruz и вся линейка электрокаров успешно выделяются из толпы автомобилей с обыденным стилем. И останавливаться корейцы, по всей видимости, не собираются, ведь следующей моделью, которая подвергнется пересмотру внешности, станет их среднеразмерный вседорожник Palisade.

Новое поколение этой модели должно выйти в 2025 году и продаваться как автомобиль 2026 модельного года. Как оно будет выглядеть, а также чего от него ждать с точки зрения «техники» показали и рассказали журналисты портала «CarsCoops».

Дизайнер Джош Бирнс подготовил рендер Palisade 2026, на котором можно заметить, что машине достанется совершенно другая передняя часть кузова с массивной прямоугольной решеткой радиатора и блочными фарами с сегментированными элементами ДХО.

В отличие от младшего Santa Fe новый «Палисад» сможет похвастать гораздо более обтекаемыми формами с тщательно выверенными линиями, пластиковой облицовкой арок и дверей, а также D-образными задними стойками, которые придадут ему профиль в стиле Land Rover Defender.

Внутри машину ждет появление высококлассного интерьера, который поменяется в сравнении с предшественником кардинальным образом. От него можно ждать совершенно другой передней панели с цифровым экраном комбинации приборов, объединенным под одно стекло с дисплеем мультимедийной системы, дверными ручками, выполненными в форме полукруга, тремя портами USB-C, а также наполовину «плавающей» консоли перед подстаканниками.

Корейские инсайдеры обещают, что новый Palisade избавится от актуальных двигателей. Вместо них под капотом кроссовера расположится 2,5-литровая рядная бензиновая «четверка» с турбонаддувом, которая будет работать в составе гибридной системы. Кроме нее ожидается дебют 3,5-литрового «наддувного» V6, который легко превзойдет 291 лошадиную силу нынешнего атмосферного 3,6-литрового двигателя.

Конкурентами второго поколения Hyundai Palisade, как и прежде, будут такие модели как Kia Telluride, Mazda CX-90, Ford Explorer и другие представители этого сегмента.