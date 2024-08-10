Электро-Creta: как будет выглядеть батарейный аналог бестселлера Hyundai

Кроссовер Creta считается одним из самых популярных автомобилей в линейке южнокорейской марки Hyundai. Он продается огромными тиражами по всему миру и носит статус бестселлера. Вскоре у этой модели появится батарейный аналог. Как он может выглядеть показали дизайнеры студии «SRK Designs».

На рендерах оказался запечатлен электрический «паркетник» Creta EV, который на протяжении почти года активно тестируют на дорогах общего пользования в плотном камуфляже.

Изображения, выложенные в Сеть, демонстрируют Creta в совершенно ином виде по сравнении даже с обновленным кроссовером, а не то что с предшественником, который сегодня предлагается в том числе в России (параллельно импортированные машины).

У модели с приставкой EV собственное оформление передней части кузова, где радиаторная решетка отсутствует в принципе, другая оптика, хромированная накладка на торце бампера с капотом, а также потайные дверные ручки спереди и сзади. Причем в случае с дверьми второго ряда они интегрированы в затемненные стойки кузова.

Еще одной отличительной особенностью будущей электро-Creta (по мнению дизайнеров – Daily-Motor.Ru) являются выпуклые задние крылья, придающие машине спортивности. Кроме них в глаза бросаются массивные рейлинги на крыше и большие колесные диски.

Агрегатная составляющая автомобиля сейчас засекречена, но инсайдеры пишут, что машина получит литий-ионный аккумулятор емкостью 45 кВт/ч. Премьера новинки, по слухам, состоится в начале следующего года.