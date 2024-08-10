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Российский автосалон продает за почти миллиард рублей гиперкар Bugatti Divo

1500-сильный французский гиперкар оценили в баснословную сумму

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Bugatti известна своими гиперкарами, стоимость которых порой способна преодолевать все мыслимые и немыслимые пределы. Но еще дороже они становятся, когда оказываются в России.

Накануне один из дилеров во Владивостоке опубликовал объявление о продаже автомобиля Bugatti Divo. Машину 2021 года с цифрой на одометре всего в 700 км собираются реализовать за почти миллиард рублей (если быть точнее за 985 млн. рублей).

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Конкретно этот автомобиль является одним из последних экземпляров Divo, выпущенных французским автопроизводителем. Цена машины включает в себя расходы на доставку, ее растаможку, оплату утилизационного сбора, а также на оформление необходимых документов для постановки авто на учет.

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Bugatti Divo появился как очередной гиперкар французской компании 5 лет назад. В его основу лег знаменитый Chiron. 

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Машину назвали в честь местного пилота Альберта Диво, который побеждал за Bugatti в гонке Targa Florio road race в 1928 и 1929 годах прошлого столетия.

Автомобиль оснастили 8-литровым мотором W16 с четырьмя турбинами. Максимальная отдача такой связки составила 1500 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент оказался равен 1600 Нм.

С места до 100 км/ч Divo разгоняется всего за 2,4-секунды, а его «максималка» равна 380 км/ч.

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