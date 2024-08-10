«Серые» дилеры начали торговлю в России надежным японским седаном от Suzuki

Компания Suzuki ушла с российского рынка в 2022 году, но, как известно, ее автомобили с нашей страны никуда не делись. Более того, сегодня их список заметно шире, чем до событий нескольких лет назад. И продолжает расширяться.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в РФ возобновились продажи седана Suzuki Ciaz. Машины 2024 производственного года привез к нам по параллельным схемам импорта один небольшой автосалон из Астрахани.

В описании к объявлению утверждается, что речь идет о Ciaz в комплектации GLX. Автомобиль оснащен надежным 1,5-литровым атмосферным мотором, максимальная отдача которого равна 105 лошадиным силам.

В связке с двигателем трудится зарекомендовавшая себя как практически безотказная классическая 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Весь крутящий момент с силового агрегата Ciaz передается исключительно на переднюю ось.

Suzuki Diaz уже предлагался на российском рынке в прошлом году и этой весной. В последний раз цена на него начиналась от 2 миллионов 400 тысяч рублей, но, очевидно, с тех пор стоимость доставки машины выросла и теперь за японские 4-дверки просят минимум 2 миллиона 600 тысяч рублей.