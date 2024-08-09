В России начали продавать новый микроавтобус Honda за 2,9 миллиона рублей

В последние годы список моделей Honda, представленный в России, растет не по дням, а по часам. Параллельный импорт дает возможность «серым» автосалонам привозить эксклюзивные для нашего рынка модели, которые закупаются в Японии, а затем переправляются в РФ.

На этот раз к нам прибыл компактный микроавтобус Honda, который известен под именем Stepwgn. Но не простая его версия, а топовое исполнение Spada.

Машина предлагает покупателю трехрядный салон, а список оснащения этой модели включает в себя две электро-двери, трехзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» с функцией удержания автомобиля в полосе, кожаный салон с вставками из алькантары, камеры кругового обзора и многое другое.

Под капотом Stepwgn Spada установлен полуторалитровый бензиновый турбомотор, состыкованный с автоматической коробкой передач. Максимальная отдача двигателя равна 150 лошадиным силам.

Цены на праворульные микроавтобусы, ввезенные в Россию из Японии по «серым» схемам, составляют 2 миллиона 950 тысяч рублей.