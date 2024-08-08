Эти компании делают самые надежные автомобили: опубликован полный список

Надежность – основной приоритет для многих, когда речь заходит о приобретении как нового, так и подержанного автомобиля. Мало кто хочет постоянно сталкиваться с поломками машины и тратить на их устранения деньги из семейного бюджета.

На какие автомобильные бренды стоит обращать внимание, когда нужно купить машину и не прогадать, рассказали аналитики британского журнала «Auto Express», составив список из 32 марок с самой высокой надежностью их автомобилей.

Каждому из участников рейтинга была присвоена собственная оценка с точки зрения безотказности. Во всех случаях она основывалась на отзывах тысяч покупателей этих машин в «Туманном Альбионе».

Владельцев автомобилей просят рассказать не только о надежности своих автомобилей, но и о том, что они думают об их внутреннем пространстве, функциях безопасности, соотношении цены и качества, а также опыте вождения.

В итоге лучшим по всем этим показателям оказался японский Subaru. Компания удостоилась оценки в 90,66% балла из 100. Ее машины помимо надежности хвалят почти во всех областях, кроме экономии топлива и ускорения с места. На второй позиции располагается Tesla с результатом в 90,55%, а тройку замыкает Kia (89,35%).

Весь список самых надежных автомобилей по версии «Auto Express»: