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Эти компании делают самые надежные автомобили: опубликован полный список

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Текст: Алексей Шмидт
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Надежность – основной приоритет для многих, когда речь заходит о приобретении как нового, так и подержанного автомобиля. Мало кто хочет постоянно сталкиваться с поломками машины и тратить на их устранения деньги из семейного бюджета. 

На какие автомобильные бренды стоит обращать внимание, когда нужно купить машину и не прогадать, рассказали аналитики британского журнала «Auto Express», составив список из 32 марок с самой высокой надежностью их автомобилей.

Каждому из участников рейтинга была присвоена собственная оценка с точки зрения безотказности. Во всех случаях она основывалась на отзывах тысяч покупателей этих машин в «Туманном Альбионе». 

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Владельцев автомобилей просят рассказать не только о надежности своих автомобилей, но и о том, что они думают об их внутреннем пространстве, функциях безопасности, соотношении цены и качества, а также опыте вождения. 

В итоге лучшим по всем этим показателям оказался японский Subaru. Компания удостоилась оценки в 90,66% балла из 100. Ее машины помимо надежности хвалят почти во всех областях, кроме экономии топлива и ускорения с места. На второй позиции располагается Tesla с результатом в 90,55%, а тройку замыкает Kia (89,35%).

Весь список самых надежных автомобилей по версии «Auto Express»:

  1. Subaru – 90,66%
  2. Tesla – 90,55%
  3. Kia – 89,35%
  4. Porsche – 89,16%
  5. Citroen – 88,22%
  6. Peugeot – 88,03%
  7. Mazda – 88,01%
  8. Toyota – 87,74%
  9. Jaguar – 87,72%
  10. Land Rover – 87,63%
  11. Honda – 87,56%
  12. Lexus – 87,17%
  13. Alfa Romeo – 86,86%
  14. BMW – 86,69%
  15. Nissan – 86,54%
  16. Volvo – 86,48%
  17. Hyundai – 86,36%
  18. Cupra – 86,28%
  19. Suzuki – 86,26%
  20. Mini – 86,26%
  21. Mitsubishi – 86,09%
  22. Dacia – 86,01%
  23. Skoda – 86,00%
  24. Средняя оценка – 85,84%
  25. Mercedes-Benz – 85,55%
  26. Vauxhall – 85,50%
  27. Audi – 85,43%
  28. Renault – 85,30%
  29. Volkswagen – 84,80%
  30. Ford – 84,58%
  31. Fiat – 84,13%
  32. MG – 82,01%.

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