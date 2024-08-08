Эти компании делают самые надежные автомобили: опубликован полный список

Надежность – основной приоритет для многих, когда речь заходит о приобретении как нового, так и подержанного автомобиля. Мало кто хочет постоянно сталкиваться с поломками машины и тратить на их устранения деньги из семейного бюджета.
На какие автомобильные бренды стоит обращать внимание, когда нужно купить машину и не прогадать, рассказали аналитики британского журнала «Auto Express», составив список из 32 марок с самой высокой надежностью их автомобилей.
Каждому из участников рейтинга была присвоена собственная оценка с точки зрения безотказности. Во всех случаях она основывалась на отзывах тысяч покупателей этих машин в «Туманном Альбионе».
Владельцев автомобилей просят рассказать не только о надежности своих автомобилей, но и о том, что они думают об их внутреннем пространстве, функциях безопасности, соотношении цены и качества, а также опыте вождения.
В итоге лучшим по всем этим показателям оказался японский Subaru. Компания удостоилась оценки в 90,66% балла из 100. Ее машины помимо надежности хвалят почти во всех областях, кроме экономии топлива и ускорения с места. На второй позиции располагается Tesla с результатом в 90,55%, а тройку замыкает Kia (89,35%).
Весь список самых надежных автомобилей по версии «Auto Express»:
- Subaru – 90,66%
- Tesla – 90,55%
- Kia – 89,35%
- Porsche – 89,16%
- Citroen – 88,22%
- Peugeot – 88,03%
- Mazda – 88,01%
- Toyota – 87,74%
- Jaguar – 87,72%
- Land Rover – 87,63%
- Honda – 87,56%
- Lexus – 87,17%
- Alfa Romeo – 86,86%
- BMW – 86,69%
- Nissan – 86,54%
- Volvo – 86,48%
- Hyundai – 86,36%
- Cupra – 86,28%
- Suzuki – 86,26%
- Mini – 86,26%
- Mitsubishi – 86,09%
- Dacia – 86,01%
- Skoda – 86,00%
- Средняя оценка – 85,84%
- Mercedes-Benz – 85,55%
- Vauxhall – 85,50%
- Audi – 85,43%
- Renault – 85,30%
- Volkswagen – 84,80%
- Ford – 84,58%
- Fiat – 84,13%
- MG – 82,01%.