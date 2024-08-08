Toyota готовится к выпуску еще одного варианта Camry

Продажи нового поколения Toyota Camry стартовали еще в прошлом году, но пока эта модель добралась далеко не до всех рынков сбыта. Одним из тех мест, где реформенный седан пока недоступен, является Юго-Восточная Азия.

На днях выяснилось, что этот недостаток будет устранен в ближайшее время. Причем Camry, положенная этому рынку, будет отличаться от тех, что сейчас продаются на других рынках.

По данным издания «Autolifethailand», новая генерация Toyota Camry появится в странах Юго-Восточной Азии в октябре 2024 года. По слухам, ей предстоит выделяться на фоне вариантов для США и Китая как минимум внешне – машина получит другие бамперы, оптику и колесные диски.

Внутри седан будет похож на североамериканскую и китайскую модели. Переработанный интерьер сможет похвастаться новой компоновкой передней панели с более широким мультимедийным экраном, а также комбинацией приборов с новой графикой.

Технически альтернативный вариант Camry будет только гибридным. Скорее всего автомобиль задействует схему, аналогичную гибриду RAV4.

Это значит, что под его капотом расположится 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор, работающий по циклу Аткинсона. Пару ему составит несколько компактных электродвигателей. Комбинированная мощность силовой установки будет равна примерно 225 лошадиным силам.