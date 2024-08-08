10-местная Honda CR-V: это совсем не шутка

В 2003 году Honda представила второе по счету поколение своего популярного кроссовера CR-V. Автомобиль был компактным как по меркам 2000-х, так и по сегодняшним, и предполагал, что в нем уместятся до пяти человек. Но если вам скажут, что CR-V мог быть 10-местным? И это совсем не шутка.

Ультравместительные кроссоверы продавались на Филиппинах, где дочерняя компания «Хонды» заметила потенциал CR-V там, где его не увидел даже сам автопроизводитель. Десятиместные «серванты» предлагали покупателям в период с 2002 по 2005 год.

Машина располагалась в специальном классе AUV, который расшифровывается как Asian Utility Vehicle. Это отдельный сегмент коммерческих автомобилей на Филиппинах, который состоит в основном из многоцелевых машин, построенных на грузовых шасси.

Реальной мотивацией выпуска 10-местных CR-V было освобождение от акцизного налога, который применялся к транспортным средствам класса AUV. Реакция местных покупателей на скидку оказалась крайне благоприятной – Honda увеличила продажи своего «паркетника» в четыре раза, 99 процентов которых были как раз 10-местными.

Но как Honda удалось вместить в машине длиной 4,57-метра десять посадочных мест?

Все дело в сертификации, которая позволяла выделять пассажирам минимальное количество пространства в салоне.

В итоге инженерам удалось установить в CR-V три ряда сидений со следующей конфигурацией: три человека спереди, четыре по центру и еще трое сзади (фактически в багажнике).

В 2004 году правительство Филиппин отменило налоговую привилегию для машин AUV, что лишило выпуск таких автомобилей финансового смысла. В 2006-м году у Honda CR-V появилось третье поколение, в котором уже не было 10-местной версии.