То же самое, но чуть богаче: Honda обновила хэтчбек Fit

Популярный хэтчбек Honda Fit, продающийся в США под именем Jazz, прошел через череду минорных обновлений несколько лет назад. Но останавливаться на этом японцы не стали и слегка доработали 5-дверку к новому модельному году, внедрив еще больше улучшений.

Модернизация не предусматривает никаких внешних различий по сравнению с машиной, представленной в октябре 2022 года. Тогда Fit обзавелся другими бамперами, новой решеткой радиатора, а также комплектом новых вариантов колесных дисков. Кроме того, у автомобиля появилась приподнятая версия Crosstar и модификация RS.

В новом модельном году инженеры «Хонды» решили сделать акцент на добавлении в Fit удобных функций. Отныне во всех вариантах оснащения машине положены зеркала с автоматическим складыванием, электростеклоподъемники со всех сторон, плюс задний карман пассажирского дивана и подсветка в багажнике.

Двигатели перенесены с прежних времен. Для японского рынка есть выбор между привычным 1,5-литровым мотором, который используется во всех субкомпактных моделях Honda, или 1,5-литровым агрегатом e:HEV.

Негибридный двигатель развивает мощность 117 л.с. и крутящий момент 142 Нм, в то время как e:HEV обладает совокупной отдачей в 121 л.с. и предлагает до 253 Нм крутящего момента. Полный привод является опцией для большинства комплектаций.

В продажу обновленный Honda Fit поступит в ближайшее время.