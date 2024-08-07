Названы подержанные внедорожники, на которые можно положиться: они проедут 400 тысяч км

Вторичный рынок изобилует большим количеством внедорожников, которые способны закрывать потребности их покупателей. Но далеко не все они являются настолько надежными, что на них можно положиться при длительной эксплуатации.

Журнал «Motorbiscuit» составил тройку подержанных внедорожников, которые способны преодолеть отметку пробега в 400 тысяч километров, не создав своим владельцам ненужных неприятностей.

Toyota Sequoia

Актуальное поколение этой модели появилось в 2023 году и статистики по нему пока еще не набралось, чего не скажешь о предыдущей генерации такого внедорожника. По подсчетам аналитиков, в среднем Sequoia проезжает 477 тысяч 170 километров до момента, когда ей требуется капитальный ремонт.

Chevrolet Suburban

Автомобиль, который называют надежной рабочей лошадкой, способной служить верой и правдой десятилетиями. Актуальная генерация этой модели дебютировала в 2021 году и получила солидные оценки в рейтингах надежности, соответствующие предыдущим поколениям.

Утверждается, что такие машины способны достигать отметки на одометре в 426 тысяч километров и даже больше. И за этот период не просят своих владельцев раскошеливаться на дорогостоящие ремонты.

Chevrolet Tahoe

Еще один американский внедорожник, которому принято доверять с точки зрения долговечности. Эксперты посчитали, что в среднем такие автомобили могут достигать отметок в 402 тысячи 900 километров пробега, демонстрируя чудеса беспроблемной эксплуатации.