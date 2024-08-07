Внедорожник Mitsubishi Pajero (2026) обзаведется новым поколением в виде подключаемого гибрида

Внедорожник Mitsubishi Pajero находится на пути к возвращению в портфолио компании. Слухи о том, что новинка получит новое поколение в ближайшие годы, ходили уже давно, но подтвердили эту информацию только накануне.

Представитель австралийского офиса Mitsubishi Шон Уэсткотт в интервью местным СМИ рассказал, что работа над большим внедорожником уже началась. Вдаваться в подробности топ-менеджер не стал, но дал понять, что речь идет об очень ценном названии и выдающемся продукте.

Очевидно, что речь может идти только о новой генерации Pajero. Инсайдеры сообщают, что в свежем поколении этот внедорожник должен получить смелые и футуристичные черты, которые были свойственны его концепту GC PHEV 2013 года (на всех фото в статье – Daily-Motor.Ru).

С другой стороны не исключено, что в проекте нового «Паджеро» дизайнеры «Митсубиши» пойдут по пути оглядки на ретро, использовав в экстерьере машины линии, вдохновленные первыми поколениями Pajero.

В качестве платформы внедорожник должен получить модернизированную «тележку» CMF-C/D. Архитектура поддерживает электрификацию и позволит оснастить автомобиль гибридной системой мощностью около 390 лошадиных сил. Вся она будет извлекаться из 2,4-литрового турбомотора и двумя состыкованными с ним электрическими двигателями.

Официальный дебют Mitsubishi Pajero состоится в конце 2026 года. В продажу внедорожник поступит в 2027-м.