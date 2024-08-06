Актриса Николь Кидман считает, что Subaru лучше, чем Lamborghini

Оскароносная актриса Николь Кидман известна множеством культовых ролей в кинематографе. В последнее время она стала часто мелькать в интервью, в которых делится подробностями своей личной жизни.

Накануне звезда Голливуда поговорила с редакторами журнала «Vogue». Интересным моментом этого интервью стало мнение австралийки об автомобилях.

Кидман призналась, что не является большим любителем машин, а единственным в ее семье человеком, который увлечен ими, считается ее супруг – кантри-певец Кит Урбан.

Что самое забавное, по словам актрисы, не так давно муж подарил ей кроссовер Lamborghini Urus, но она продолжает ездить на Subaru (на какой именно модели не уточняется – Daily-Motor.Ru):

«Мой муж – автомобильный фанат. Но я не такая. Я сказала, ты можешь купить мне любую машину, главное, чтобы в ней был кондиционер. В итоге он подарил мне Urus, но я продолжаю ездить на Subaru, а он забрал себе Lamborghini».

Напомним, супруг Николь Кидман на протяжении многих лет был владельцем таких автомобилей как Pagani Huayra 2014 года выпуска стоимостью 2 миллиона долларов, а также рестмодом Mustang 69 года, Bugatti Veyron, McLaren 12C и Range Rover SV Autobiography.