Выяснилось, кто самый безотказный полноразмерный внедорожник в 2024 году

Сегмент полноразмерных внедорожников во всем мире изобилует моделями на любой вкус. Это могут быть как утилитарные автомобили, предназначенные исключительно для бездорожья, так и роскошные машины, на которых редко кто выбирается за пределы асфальтового полотна.

Портал «Top Speed» решил выяснить, какой полноразмерный внедорожник является самым безотказным в 2024 году. Для этого журналисты обратились к официальной статистике по поломкам от аналитиков «J.D.Power». В итоге оказалось, что лучшим по показателю надежности в этом сегменте можно считать Toyota 4Runner.

Утверждается, что в недавнем исследовании эта модель «Тойоты» набрала самый высокий балл. Долговечность внедорожника оценили в 86 баллов из 100 возможных.

Залогом беспроблемной эксплуатации 4Runner эксперты видят его силовой агрегат, который представляет собой хоть и немного устаревший атмосферный V6, не сильно впечатляющий своими характеристиками (270 лошадиных сил – Daily-Motor.Ru), но одновременно с этим практически неубиваемый мотор.

Связку ему составляет безукоризненная 5-скоростная автоматическая коробка передач, которая также не способна преподнести своему владельцу неприятных сюрпризов.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что Toyota 4Runner сегодня можно приобрести и в России. Такие машины привозят к нам по параллельному импорту и просят за них в случае с автомобилями 2024 года выпуска от 8 миллионов 100 тысяч рублей.