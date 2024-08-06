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В России появилась электрическая альтернатива кроссоверу Kia Sportage

Она стоит от 3,2 до 4,9 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Гамма моделей Kia продолжает обрастать электрическими автомобилями. И основной акцент в ней, разумеется, сделан на популярном сегменте кроссоверов. В 2023 году корейский автопроизводитель представил свой новый батарейный «паркетник» EV5.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, недавно эта глобальная модель начала поставляться в Россию, но, разумеется, не официально, а по параллельному импорту.

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Kia EV5 представляет собой электрическую альтернативу бестселлеру Kia Sportage. Автомобиль обладает аналогичными габаритами (4,6-метра в длину, 1,9-метра в ширину и 1,7-метра в высоту), но может похвастать собственным дизайном, выполненным в фирменном стиле, который придумали исключительно для электрокаров компании.

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В России EV5 доступен в нескольких вариантах оснащения: с электромотором, установленным спереди, мощностью 218 лошадиных сил, что гарантирует машине исключительно передний привод, а также в полноприводной модификации с двумя электрическими двигателями мощностью 318 л.с. Запас хода машины способен достигать отметки в 720 километров. 

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На наш рынок Kia EV5 ввозят из Китая. Цены на такие автомобили в России начинаются от 3 миллионов 165 тысяч рублей и доходят до 4 миллионов 850 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии и желания самого дилера. 

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