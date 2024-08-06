Конкурент Tank 300 и BYD Leopard 05 от Toyota появится в ноябре

Toyota собирается расширить линейку своих внедорожников совершенно новой моделью, которая расположится в семействе Land Cruiser. По данным зарубежных СМИ, руководящий состав японского автоконцерна определился со сроками появления такого автомобиля в продаже.

Машина, которая со 99-процентной вероятности получит название FJ Cruiser и станет самым компактным вариантом внедорожника в семействе Land Cruiser, дебютирует в ноябре этого года. Первым рынком для нее станет Таиланд.

Азиатские СМИ пишут о том, что проект задумывается в нескольких вариантах исполнения, которые будут сильно разниться от рынка к рынку. В качестве платформы машина должна получить модернизированную версию «тележки» IMV, от которой произошли бестселлеры Hilux и Fortuner.

Внешне отличить новинку Toyota от других ее внедорожников можно будет по компактному оквадраченному кузову и мускулистым колесным аркам, которые окажутся вдохновлены концепцией Compact Cruiser EV, представленной несколько лет назад.

Длина машины составит менее 4,5-метра, а расстояние между осями будет равно 2,75-метрам. Под капотом новинки могут расположиться 2,4- и 2,8-литровые дизельные моторы, но их мощность пока не раскрывается.

Европейский вариант FJ Cruiser, в свою очередь, может быть построен на платформе TNGA и получить иной дизайн и совершенно другую линейку двигателей. В ней практически наверняка окажутся гибридные и подключаемые силовые установки.

После того, как Toyota FJ Cruiser поступит в продажу, главными конкурентами этой модели станут китайские Tank 300 и BYD Leopard 05, обладающие аналогичными размерами и характеристиками.