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Новое поколение дешевого седанчика Honda появится до конца 2024 года

Он изменится внешне, но не технически

Текст: Михаил Романченко
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Действующее, второе по счету поколение ультрабюджетной 4-дверки Honda Amaze появилось в 2018 году. Автомобиль, адресованный развивающимся странам, демонстрирует неплохой спрос и сейчас готовится к переходу в новую, третью генерацию. Накануне стало известно, когда эта новинка будет представлена журналистам и общественности.

Как пишет портал «MotorBeam», премьера нового Honda Amaze запланирована на конец 2024 года. Автомобиль собираются представить в декабре, а поставки начать к январю 2025-го.

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Первоначально в «Хонде» собирались организовать презентацию машины раньше, но запуск этой модели был перенесен из-за проблем с ее разработкой.

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Инсайдеры сообщают, что в новом поколении дешевый седан Honda претерпит существенные изменения во внешности, получив более свежий дизайн как снаружи, так и внутри. В основу четырехдверки ляжет модифицированная версия платформы, на которой ранее были построены модели Honda City и Honda Elevate. 

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Автомобиль сохранит длину до 4 метров, а также получит колесную базу до 2,5-метров. Под капотом новинки ожидается появление прежнего 1,2-литрового 4-цилиндрового атмосферного бензинового мотора, выдающего 90 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Ассистировать ему, как и раньше, будет 5-скоростная «механика» либо вариатор CVT.

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