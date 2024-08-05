У Toyota появился новый бюджетный купе-кроссовер

В модельной линейке Toyota все еще существует автомобиль, известный как Starlet. Вот только положен он исключительно Африке и представляет собой не оригинальную модель, а перелицованный Suzuki Baleno.

Накануне в этом семействе появился еще один представитель, но на этот раз это купе-кроссовер, который будут продавать не на африканском континенте, а в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Речь идет о модели Starlet Cross. Машина построена с оглядкой на Suzuki Fronx. Этот кросс-купе вышел на развивающиеся рынки пару лет назад и даже в определенный момент добрался до России по параллельному импорту.

Toyota Starlet Cross отличается от своего соплатформенника в лице «Сузуки» только собственным дизайном, тогда как внутри (за исключением шильдиков) и технически это один и тот же автомобиль.

Кроссоверу положен двигатель, который предлагается для моделей Suzuki Ertiga и XL7, а также Fronx – 1,5-литровый бензиновый атмосферник, развивающий 103 лошадиные силы и 138 Нм крутящего момента.

Никаких упоминаний о том, предстоит ли ему работать в паре с мягко-гибридной системой, пока нет, а варианты трансмиссий включают в себя как МКПП, так и 4-диапазонный «автомат». Но привод при любых условиях завялен исключительно передний.