Назван самый дорогой внедорожник в обслуживании

Всем известно, что автомобили Land Rover часто называют одними из самых ненадежных в мире, но мало кому известно, что они являются еще и самыми дорогостоящими в обслуживании.

Журнал «Consumer Reports» недавно выпустил свой ежегодный автомобильный опрос, в котором респондентов попросили рассказать о расходах на техническое обслуживание своих машин, а также затратах на их ремонт.

Согласно результатам исследования, корона самого дорогого в обслуживании автомобиля досталась Land Rover. В частности ее внедорожнику Range Rover. По подсчетам аналитиков, в течение первых пяти лет владения обладатель этой модели вынужден тратить на ТО 4 тысячи 250 долларов (365 тысяч рублей).

Но еще хуже ситуация складывается для тех, кто решится продолжать его эксплуатацию этой машины еще 10 лет. На это им потребуется в среднем дополнительно 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Для сравнения, по подсчетам экспертов, кроссоверы и внедорожники Toyota требуют на обслуживание в первые 5 лет использования около 1 тысячи 125 долларов (97 тысяч рублей), а за 10 лет, чтобы поддерживать их в хорошем техническом состоянии, необходимо будет выложить всего 4 тысячи 900 долларов (420 тысяч рублей по нынешнему курсу).