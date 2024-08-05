Новое поколение флагманского кроссовера Kia Telluride впервые показалось без камуфляжа

Компания Kia продает свой флагманский кроссовер Telluride с 2019 года. Автомобиль, основным рынком сбыта которого является США, был тепло принят местными покупателями, и оказался альтернативой Hyundai Palisade. В 2022-м году машина прошла через рестайлинг, а теперь готовится к полноценной смене поколений.

Как будет выглядеть новый Kia Telluride, переехавший в свежую генерацию, показали дизайнеры корейской студии «NY Mammoth», опубликовавшие первые рендерные изображения этой новинки. В них художники ориентировались на шпионские фотографии 3-рядного кроссовера, который сейчас проходит испытания в полностью закамуфлированном внешнем виде.

Слева – Kia Telluride актуального поколения, справа – рендер нового поколения

По задумке авторов рендеров, новый Telluride кардинальным образом сменит свой предыдущий внешний облик, обзаведясь полностью переработанной передней частью кузова.

Там машину ждет появление других блоков фар с необычным рисунком ДХО, переделанной решетки радиатора, которая изменит не только форму, но и наполнение, а также капота с иными выштамповками.

Кроме того, автомобиль сможет похвастать наличием переделанных боковин кузова с более широкими пластиковыми накладками на дверях и изменившимся задним остеклением.

Подробностей о «технике» нового Telluride пока нет, но ранее в Hyundai обозначили особенную важность создания гибридного силового агрегата на базе 2,5-литрового бензинового турбомотора.

С большой долей вероятности сперва он появится в свежем Hyundai Palisade, премьера которого запланирована на этот год, а затем его предложат и для родственного Kia Telluride. Последний должен дебютировать в конце 2025-го года, а до дилеров добраться в начале 2026-го.