Новый Nissan GT-R R36: показано будущее легендарного японского суперкара

По мере приближения культового Nissan GT-R R35 к финалу в его жизненном цикле (машина находится в производстве с 2007 года), в автомобильной среде активно развиваются спекуляции о том, кто заменит эту модель на рынке. До недавних пор в «Ниссан» хранили молчание о преемнике GT-R, но пару недель назад несколько топ-менеджеров компании обмолвились об этом проекте.

Использовав эту информацию в своих целях независимый дизайнер Джош Бирнс подготовил первые рендеры нового GT-R R36, которому предстоит оказаться заметным шагом вперед по сравнению с предшественником как с точки зрения внешнего вида, так и технологий.

Концепт-кар Nissan Hyper Force

По замыслу художника, эстетический план будущего GT-R будет отдавать приоритет функциональности, а также станет данью уважения своему наследию, сохранив четыре задних фонаря. Машина получит множество деталей, заимствованных у концепт-кара Hyper Force Concept прошлого года, а также широкий и длинный кузов с небольшим дорожным просветом для улучшения аэродинамики.

Рендер нового Nissan GT-R R36

Технические характеристики автомобиля сейчас находятся под завесой тайны, но инсайдеры уверены, что суперкар станет полностью электрическим. Прототип Hyper Force, представленный на выставке в Токио, и являющийся прообразом нового GT-R, оснащался четырьмя электромоторами мощностью 1341 л.с., а также дополнялся технологией управления всеми колесами e-4ORCE. Для машины была положена твердотельная батарея, которая пока находится в разработке.

Салон концепта Nissan HyperForce

Премьера новой генерации Nissan GT-R должна состояться ориентировочно в 2027 году, но до официального запуска машины в продажу японцы явно представят как минимум один, а то и несколько концептов этой модели.