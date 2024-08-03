Мужчина купил гибрид Honda Insight с пробегом почти 1 миллион миль

Клуб автомобилей с пробегом в миллион миль (1 миллион 600 тысяч километров) готовится к очередному пополнению. На этот раз им должна стать Honda из начала «нулевых», работающая как на бензине, так и на электричестве.

Журнал «TheDrive» опубликовал статью, в которой взял интервью у владельца этого автомобиля. Он приобрел его совсем недавно и готовится установить на ней новый рекорд по пройденным милям.

Речь идет о Honda Insight первого поколения (2002 года выпуска), одометр которого в настоящее время демонстрирует цифру в 982 тысяч 526 миль (1 миллион 581 тысяча километров).

Этот гибрид сочетает в себе литровый 3-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания и компактный электромотор. По словам владельца этой машины, она находится в почти стоковом состоянии. Исключением в ней являются лишь неродные противотуманные фары в бампере.

За период, пока этот Insight преодолевал свой без малого миллионный пробег в милях, ее предыдущий обладатель заменил на хэтчбеке три трансмиссии (вариатор CVT), два маховика и три гибридные батареи, но машина до сих пор работает на оригинальном двигателе.

Покупатель Insight намерен продолжить аккуратную эксплуатацию этой машины, чтобы довести ее пробег до отметки в 1 миллион миль (1,6 миллиона км), после чего проведет ее ревизию, заменив те детали, срок службы которых уже давно истек.