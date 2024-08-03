Рестайлинговый Kia Sportage показан на предфинальных изображениях

До премьеры обновленной версии кроссовера Kia Sportage пятого поколения остается совсем немного времени. Представленный в текущей итерации автомобиль в 2021 году должен претерпеть ряд изменений в ближайшие месяцы. Причем, если верить слухам, касаться они будут как его эстетической составляющей, так и технической.

Независимые дизайнеры портала «Motor1» опубликовали серию рендеров, раскрывающих экстерьер обновленного Sportage. В основе этих изображений лежат шпионские фотографии прототипов этой модели, сделанные с начала 2024 года.

По мнению художников, основные внешние изменения в Sportage затронут его переднюю часть кузова. Машина должна перенять стиль у «паркетников» Sorento и EV9, а также у седана K4. Актуальные фары автомобиля заменят на оптику с более сложной графикой, частично интегрированную в пересмотренную радиаторную решетку «Нос тигра».

Новый «Спортейдж» должен сохранить длину 4,52-метра, ширину в 1,87-метра и высоту в 1,65-метра, но получить альтернативные цвета кузова и более современные колесные диски.

Что касается двигателей, то родство с Hyundai Tucson вновь даст Sportage возможность унаследовать у него большую часть двигателей. Тот, напомним, комплектуется 160-сильным мягкогибридным силовым агрегатом, а также полноценным гибридом на 215 лошадиных сил и 1,6-литровым дизелем на 136 л.с., работающим в паре со стартер-генератором.

Премьера обновленного Kia Sportage должна состояться до конца 2024 года.