Минивэн Suzuki, который ввозят в Россию по параллельному импорту, провалил краш-тесты

Suzuki организовала продажи своего бюджетного компактвэна Ertiga в 2012 году. Машина была адресована развивающимся азиатским рынкам, но в 2022-м году ее начали ввозить в Россию по параллельному импорту. Недавно 7-местный автомобиль прошел испытания на безопасность, удивив его результатами.

Suzuki Ertiga прошел краш-тесты Global NCAP. В соответствии с пересмотренными нормами этой организации машине досталась минимальная оценка безопасности. Ertiga получила всего 1 звезду из 5 за защиту взрослых пассажиров и 2 звезды за защиту детей.

Испытания проходил минивэн в базовой комплектации, оснащенный двумя фронтальными подушками безопасности и креплениями ISOFIX. Несмотря на то, что некоторые аспекты безопасности Ertiga оказались заслуживающими похвалы, отдельные области машины вызвали обеспокоенность экспертов.

Силовая структура кузова Suzuki Ertiga была оценена как погранично нестабильная в особенности в области пространства для ног. Эта неустойчивость в сочетании со смещением педали газа предполагает высокий риск травм голени водителя.

Еще одной потенциальной проблемой в безопасности этой модели оказалась защита детей-пассажиров. Машине сняли баллы за наличие только поясного ремня по центру заднего дивана, некорректную работу преднатяжителей ремней безопасности, а также за отсутствие возможности отключения пассажирской подушки спереди.