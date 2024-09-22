Новое поколение ультрабюджетного седана Suzuki, продававшегося в РФ: рассекречен дизайн

Suzuki считалась завсегдатаем российского авторынка и была одним из последних автопроизводителей, которые покинули его в 2022 году. С тех пор к нам успело приехать немало моделей этой марки, которые изначально здесь никогда не продавались. Одна из них седан Dzire, являющийся родственником Swift. Вслед за 5-дверкой эта модель вскоре сменит поколение. Накануне реформенную машину удалось запечатлеть во время рекламной съемки без какого-либо камуфляжа.

Судя по сделанным фотошпионами издания «Dipanshu Garage», Dzire следующей генерации предстоит отличаться по дизайну от хэтчбека Swift нового поколения. У седана будет собственное оформление передней части кузова, выполненное в более строгом стиле с широкой решеткой радиатора и изогнутым бампером.

Разница во внешности 4-дверки по сравнению с 5-дверкой будет заметна в том числе сзади, где в случае с седаном расположится не только отдельный отсек багажника, но еще и другие фонари.

При этом интерьеры машин окажутся близки по своим решениям и будут различаться лишь палитрой.

Что касается «техники», то ультрабюджетный седан Suzuki должен получить под капот современный 3-цилиндровый атмосферный агрегат Z12E объемом 1,2-литра. Его мощность равна 82 лошадиным силам, а максимальный крутящий момент составляет 108 Нм. Ассистировать мотору предстоит клиноременному вариатору CVT.

Официальная премьера нового поколения Suzuki Dzire должна состояться до конца 2024 года.