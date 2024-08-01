Hyundai отзывает Genesis Coupe: он может укатиться

Задолго до того, как Genesis стал самостоятельным люксовым брендом, Hyundai предлагала купе Genesis Coupe. Это был экономичный спортивный автомобиль с задним приводом и 3,8-литровым V6, развивающий мощность 348 л.с. (260 кВт / 353 л.с.) в последний год производства.

Машину сняли с конвейера в 2016 году, но недавно она снова попала в сводки новостей. Все дело в том, что Genesis Coupe отозвали из-за одной неприятной причины.

Под сервисную кампанию попадает 12 тысяч 612 машин 2010-2013 модельных годов. Как сообщает организация «NHTSA», такие автомобили могут неожиданно сдвинуться с места при включении передачи.

В отчете об отзыве поясняется, Genesis Coupe оснащается выключателем блокировки зажигания, который работает вместе с педалью сцепления.

Тем не менее в затронутых моделях переключатель блокировки зажигания имеет «возвратную пружину, которая может сломаться из-за напряжения от взаимодействия переключателя с кронштейном педали сцепления».

В этом случае замок зажигания полностью не обестачивается. И это позволяет автомобилю трогаться с места без сцепления, а значит он может сделать рывок вперед или назад, если машина запускается на передаче без стояночного тормоза, нажатой педали тормоза или сцепления.

Проблема увеличивает риск получения травмы. И на данный момент Hyundai выявила уже три аварии, связанных с этим дефектом. Первый из них датируется 2012 годом, в то время как другие инциденты произошли в 2014 и 2015 годах.