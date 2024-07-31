Новое поколение супердешевого седана Honda появится в 2028 году

Honda может похвастать наличием в своей линейке моделей нескольких бюджетных седанов, одним из которых является 4-дверка City. Продукт адресован азиатскому рынку, где он пользуется мегапопулярностью. Накануне выяснилось, когда Honda City сменит поколение.

Актуальная, пятая по счету генерация «Сити» появилась в 2019 году. Несмотря на то, что автомобиль уже заметно устарел, появление его шестого поколения ожидается лишь в мае 2028 года.

Как сообщает портал «Autocar India», следующий City переберется на платформу PF2, представляющую собой новое модульное шасси, которое должно стать основой для нескольких субкомпактных автомобилей Honda.

Помимо City эту «тележку» может получить новая 7-местная модель компании (вероятно будущий кроссовер Honda BR-V).

Архитектура PF2 должна обеспечить большую степень электрификации, которая поможет Honda достичь своих целей по углеродной нейтральности в ближайшие годы.

Инсайдеры уверены, что со сменой поколения седан City ждет радикальный редизайн, который вдохнет в этот проект новую жизнь. Кроме того, не исключается, что такие машины выберутся за пределы нынешних рынков сбыта (то есть из стран Юго-Восточной Азии и Индии).