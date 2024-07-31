В России начали предлагать американский электрический кросс-универсал, созданный специально для Китая

Chevrolet обладает широким списком моделей, которые не носят глобальное назначение и продаются только на отдельных рынках. К примеру, в нем есть некий кросс-универсал, который появился на свет в 2019 году и с тех пор предлагается исключительно в Китае. На днях оказалось, что теперь эта модель стала доступна не только в «Поднебесной», но и в России.

По информации Daily-Motor.Ru, один крупный «серый» автосалон, занимающийся ввозом в Россию машин по параллельному импорту, начал продажи на нашем рынке кросс-универсала Chevrolet Menlo. Это электрический автомобиль, укомплектованный двигателем на 150 лошадиных сил и батареей, обеспечивающей машине дальность хода до 500 км.

Автомобиль обладает длиной в 4,7-метра, а расстояние между его осями равно 2,7-метрам, поэтому по габаритам модель близка к чешскому универсалу Skoda Octavia. Выпуском Chevrolet Menlo в КНР занимается совместное предприятие SAIC-GM.

Что интересно, в Китае за эту модель без учета субсидий на покупку электромобилей просят от 182 тысяч 900 юаней или примерно 2,2-миллиона рублей, а в России дилер предлагает такой автомобиль за примерно те же самые деньги. Так что, вероятно, в эту цену не включены расходы на транспортировку и оформление ввоза машины в РФ.