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Старый Toyota Land Cruiser 80 продали по цене двух новых Prado или одного Lexus LX600

Цена 27-летней машины способна вызвать шок

Текст: Михаил Романченко
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Внедорожники Toyota Land Cruiser – настоящее сокровище с точки зрения ликвидности. Цены на них не только не падают, но и от года к году продолжают расти. И если кто-то думает, что сможет найти такую машину на вторичном рынке задешево, то эта возможность давно упущена.

Впрочем, иногда суперликвидность Land Cruiser превосходит все мыслимые пределы, а цены на эти автомобили переходят все границы. 

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На днях аукцион «Bring a Trailer» опубликовал список лотов, которые были проданы на последних торгах. И среди них отметился внедорожник Land Cruiser 80, стоимость которого оказалась настоящим шоком. 

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Кто-то выложил за машину 1997 года выпуска баснословную сумму в 170 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей).

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Для сравнения, на международных рынках за эти деньги сегодня можно купить два новых внедорожника Land Cruiser Prado, либо один свеженький Lexus LX600. 

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Что сделало машину столь особенной, что за нее захотели заплатить почти 15 миллионов рублей? Дело в ее пробеге. За 27 лет внедорожник преодолел всего 7 тысяч 600 километров, а значит пребывает практически в заводском состоянии (за исключением нескольких царапин на бампере). 

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Под капотом автомобиля установлен 4,5-литровый рядный бензиновый мотор мощностью 212 лошадиных сил и 373 Нм крутящего момента, связанный с классической автоматической 4-ступкой, 2-диапазонной «разметкой» и блокировкой межосевого дифференциала. 

Источник:Bring a Trailer
Фото:Bring a Trailer

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