Старый Toyota Land Cruiser 80 продали по цене двух новых Prado или одного Lexus LX600

Внедорожники Toyota Land Cruiser – настоящее сокровище с точки зрения ликвидности. Цены на них не только не падают, но и от года к году продолжают расти. И если кто-то думает, что сможет найти такую машину на вторичном рынке задешево, то эта возможность давно упущена.

Впрочем, иногда суперликвидность Land Cruiser превосходит все мыслимые пределы, а цены на эти автомобили переходят все границы.

На днях аукцион «Bring a Trailer» опубликовал список лотов, которые были проданы на последних торгах. И среди них отметился внедорожник Land Cruiser 80, стоимость которого оказалась настоящим шоком.

Кто-то выложил за машину 1997 года выпуска баснословную сумму в 170 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей).

Для сравнения, на международных рынках за эти деньги сегодня можно купить два новых внедорожника Land Cruiser Prado, либо один свеженький Lexus LX600.

Что сделало машину столь особенной, что за нее захотели заплатить почти 15 миллионов рублей? Дело в ее пробеге. За 27 лет внедорожник преодолел всего 7 тысяч 600 километров, а значит пребывает практически в заводском состоянии (за исключением нескольких царапин на бампере).

Под капотом автомобиля установлен 4,5-литровый рядный бензиновый мотор мощностью 212 лошадиных сил и 373 Нм крутящего момента, связанный с классической автоматической 4-ступкой, 2-диапазонной «разметкой» и блокировкой межосевого дифференциала.