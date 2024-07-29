Составлен список самых выносливых автомобилей на «вторичке» в 2024 году

Новые автомобили становятся все более дорогими. Причем это происходит не только в России. Все это вынуждает покупателей искать им более доступные альтернативы, к примеру обращать свое внимание на вторичный рынок.

Но, как известно, подержанная машина таит в себе немало тайн, в том числе неизвестность относительно ее надежности.

Daily-Motor.Ru проанализировал свежее исследование международного журнала «J.D.Power», которое оценило уровень выносливости машин на «вторичке» в 2024 году. В конечном итоге нами был сформирован список самых статистически безотказных автомобилей, которые актуальны для российского рынка.

Первое место в этом ТОП-е занимает японский седан Lexus ES (2017 год) в гибридной версии. Рейтинг надежности 4-дверки составляет образцовые 96 баллов из 100. Один балл ему уступает тот же ES, но в традиционной версии без электромотора. Тогда как тройку лучших замыкает Porsche 911 (2018 год) с результатом в 94 балла из 100.

Следом за ними идут: Chevrolet Corvette (2022 год; 93/100), Lexus IS (2022 год; 92/100), Genesis G90 (2021 год; 91/100), Nissan Patrol (2020; 91/100), Genesis G70 (2019 год; 91/100), Kia Sportage (2019 год; 91/100) и Kia Rio (2019; 91/100).