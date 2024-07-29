Новый Hyundai Palisade с дизайном под Range Rover: предфинальные изображения

Hyundai работает над новым, вторым по счету поколением своего флагманского SUV – Palisade. Автомобиль, который уже успел многократно отметиться в Сети в виде заснятых прототипов в камуфляже, постепенно обретает свой серийный вид. А до его премьеры остается совсем немного времени.

Дизайн-студия «NY Mammoth» внимательно рассмотрела последние шпионские снимки свежего Palisade и подготовила его предфинальные изображения. Художники уверены, что в серийном варианте 7-местный корейский вседорожник будет именно так, а не иначе.

Слева – Range Rover, справа – рендер нового поколения Hyundai Palisade

В своих рендерах дизайнеры увидели сходства Hyundai Palisade с британским Range Rover. Они очевидны по боковому профилю машин с подоконной линией, а также передним частям. Но в случае с «корейцем» решетка радиатора выглядит гораздо массивнее, а блоки оптики обладают вертикальной формой и замысловатым рисунком светодиодных ДХО.

Слева – Hyundai Palisade 2 поколения в камуфляже, справа – Hyundai Palisade без маскировки

Серьезные изменения ожидаются в том числе в салоне машины, где появится сдвоенный экран «мультимедийки» и цифровой комбинации приборов, другое торпедо, руль, напоминающий Land Rover, а также круглые дверные ручки и необычная центральная консоль с сенсорным управлением.

Рендер интерьера нового поколения Hyundai Palisade

Никаких подробностей о «технике» автомобиля пока нет. Его премьера ожидается в конце этого года, а продажи начнутся в 2025-м.