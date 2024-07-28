Мужчина купил подержанный Nissan Pathfinder у официального дилера и «попал» на деньги

Большинство авторизованных дилеров продают не только новые машины, но и не чураются предлагать подержанные автомобили. Чаще всего на них распространяется гарантия от самого автопроизводителя, ведь такие авто перед тем, как попасть к новому покупателю, проходят серьезную проверку. Но, как оказалось, бывает это далеко не всегда.

Владелец подержанного Nissan Pathfinder из США рассказал, что всего 10 месяцев назад он приобрел этот кроссовер 2017 года выпуска у одного из официальных дилеров «Ниссан». С момента покупки автомобиль проехал всего 16 тысяч километров, которые добавились к его прежнему пробегу в 129 тысяч км.

За машину покупатель отдал 18 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей), но за 10 месяцев эксплуатации счет за ее ремонт составил 31 тысячу долларов (2,6 миллиона рублей).

В какой-то момент во время эксплуатации Pathfinder начал издавать громкие звуки из которого отсека, а затем резко остановился.

Кроссовер отправили на эвакуаторе в дилерский центр, где владельцу насчитали стоимость ремонта в 30 тысяч 952 доллара (2,6 миллиона рублей). И, что самое интересное, в Nissan его уведомили, что на гарантию он может не рассчитывать.

Согласно документу, опубликованному в соцсети «Reddit», по рекомендациям машине был нужен новый двигатель, трансмиссия, аккумулятор, генератор переменного тока и даже шины. А из-за того, что дилерский центр сертифицировал этот кроссовер по ошибке (машина изначально не подходила под условия сертификации от Nissan), владельцу Pathfinder отказали в гарантии.

«Они предлагают мне 0 долларов и средний палец. Первоначально босс дилерского центра говорил, что они могут выставить мою машину на запчасти и я смогу получить за нее около 5 тысяч долларов (430 тысяч рублей). Но позже эти разговоры притихли. Теперь они требуют убрать ее со стоянки или продать им ее за 0 долларов. Либо они насчитают мне счет за то, что автомобиль занимает это место так долго».

Чем закончится эта история пока непонятно, но в Nissan, похоже, открестились от ситуации и оставили ее на разрешение дилера и его клиента.