Выход в продажу нового Toyota 4Runner откладывается

В апреле этого года Toyota впервые за последние 15 лет провела тотальную модернизацию своего внедорожника 4Runner, переведя его в новое поколение. Автомобиль заметно поменялся внешне и технически, что повлекло за собой ряд проблем с комплектующими при запуске машины в продажу.

Изначально предполагалось, что новый 4Runner доберется до дилеров к этой осени, но теперь инсайдеры говорят, что реализация модели начнется только в следующем году.

Запуск внедорожника откладывается из-за проблем с комплектующими. Дело в том, что ключевые детали 4Runner являются общими с другими моделями Toyota. Автомобиль собирают на заводе Тахара в Японии, где также осуществляется производство таких бестселлеров как Toyota Land Cruiser и Lexus LX.

Из-за того, что некоторые детали, предназначенные 4Runner, передают на более дорогие и популярные для компании конвейерные линии, внедорожнику недостает комплектующих. И это не позволяет начать его поставки в автосалоны.

Напомним, новый Toyota 4Runner с переходом в свежее поколение был построен на современной платформе TNGA-F, которая лежит в основе Land Cruiser, Tacoma, LX и многих других моделей Toyota и Lexus.

Внедорожник оснастили 2,4-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом, который в стандартной версии выдает 278 лошадиных сил, а в гибридном варианте (в связке с электромотором) производит до 326 л.с.