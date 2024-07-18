В Россию привезли хэтчбек, названный автомобилем года в Японии

Гамма моделей Toyota на протяжении долгого времени включает в себя пионера в области гибридных автомобилей. За годы существования он удивлял своих владельцев безупречной надежностью, а недавно получил одну знаковую для себя наград.

Речь, конечно, идет о Toyota Prius. Накануне в России появились первые экземпляры этой модели 2024 года выпуска (5 поколение).

«Приусы» ввезли на наш рынок по параллельному импорту. Машины представляют собой хэтчбеки, оснащенные 1,8- и 2-литровыми моторами, связанными с электрическими двигателями. Мощность первого варианта составляет 98 лошадиных сил, а второго 152 л.с.

Дилеры, выставившие такие автомобили на продажу, утверждают, что они завезены под полную пошлину. Их пробег равен транспортированным 100-150 километрам. Цены на такие машины начинаются от 3,5 миллиона рублей и доходят до 6,5 миллиона рублей.

Особенностью Prius 5 поколения, приехавших в Россию, является их позиционирование в родной Японии. Жюри премии «Автомобиль года в Японии» (Japan Car of the Year 2023-2024) назвало эту модель Toyota лучшей машиной в «стране восходящего солнца».

Хэтчбек набрал 360 баллов, с большим отрывом опередив в конкурсе BMW X1 с результатом в 150 баллов, а также Honda ZR-V, заработавшим 100 баллов соответственно.