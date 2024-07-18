Hyundai тестирует новое поколение своего самого «странного» кроссовера

Гамма автомобилей Hyundai пополнилась, пожалуй, самым странным кроссовером в истории компании (водородным SUV), в 2018 году. Несмотря на то, что фактически машина провалилась в продаже, отказываться от этой модели корейцы, очевидно, не собираются. И уже готовят ее второе поколение.

На днях тестовый прототип Hyundai Nexo выехал на первые дорожные испытания. Снимками машины поделилось издание «ShortsCar».

Автомобиль находится в процессе разработки, что подтверждает наличие на его кузове большого количества камуфляжа. Завершить создание новой генерации Nexo в Hyundai надеются к концу 2024 года. Если им это удастся, то продажи модели начнутся в первом квартале 2025-го.

Ожидается, что новый Nexo окажется эволюцией предыдущего кроссовера, а не кардинально переделанным автомобилем. Вместо системы водородных топливных элементов третьего поколения машина сохранит вторую генерацию этой технологии, но пережившую модернизацию.

Новинке предстоит немного сменить дизайн, получив более брутальные линии кузова, а также как минимум другую светотехнику.

Остальные подробности о машине пока засекречены, но ходят слухи, что запас хода нового Nexo составит более 800 километров. Прибавка по сравнению с актуальным кроссовером будет равна почти 200 км.