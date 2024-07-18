Безупречный Toyota Land Cruiser V8 из 90-х продают дороже нового

Как много хорошо сохранившихся экземпляров внедорожников Toyota Land Cruiser, родом из 90-х, сегодня можно найти в продаже? Очевидно, что их практически не существует. Но есть исключения. Об одном из них стало известно накануне, когда на аукцион выставили почти безупречный Land Cruiser V8 1998 года выпуска.

Согласно описанию лота, за свою долгую жизнь с момента схода с конвейера этот «Ленд Крузер» преодолел всего 11 тысяч 400 километров. Все время машина находилась в Калифорнии в руках одного и того же владельца.

Кузов машины имеет всего несколько малозаметных повреждений, таких как царапины на лаке, а салон из белой кожи и вовсе выглядит как новый.

Под капотом внедорожника спрятан 4,7-литровый мотор V8, мощность которого оценивается в 233 лошадиные силы и 434 Нм крутящего момента. Для сегодняшних дней цифры кажутся смехотворными, ведь современный Land Cruiser способен выдавать 326 л.с. и 631 Нм момента от своей 2,4-литровой рядной «четверки» с турбонаддувом и потреблять гораздо меньше топлива.

Несмотря на это, выставленный на продажу старый Land Cruiser уже стоит гораздо дороже, чем его новая версия 2024 года. На момент написания этой заметки за 26-летний внедорожник просят 78 тысяч 500 долларов (6,9-миллиона рублей). Это на 22 тысячи 550 долларов (почти 2 миллиона рублей) дороже, чем цена базовой версии нового Land Cruiser 250.