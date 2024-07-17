В Россию вернули японский кроссовер Mitsubishi ASX

Параллельные импортеры продолжают возвращать на российский рынок модели, которые еще несколько лет назад продавались у нас официально. На этот раз на площадки «серых» дилеров прибыла партия компактных японских кроссоверов Mitsubishi, которая способна немного разбавить засилье китайских SUV в РФ.

Речь идет о «паркетниках» ASX. Автомобили 2024 производственного года приехали в Россию из Китая по параллельному импорту и уже выставлены на продажу автосалонами.

Это машины с 2-литровыми атмосферными моторами, выдающими 150 лошадиных сил. Ассистируют им бесступенчатые вариаторы и безальтернативный передний привод (у китайских ASX за ненадобностью нет версии 4WD).

Длина таких автомобилей составляет без малого 4,4-метра, ширина равна 1,8-метрам, а высота и колесная база – 1,6 и 2,7-метрам соответственно.

Цена параллельно импортированных ASX, разумеется, заметно отличается от той, за которую эти машины продают в том же КНР.

В варианте с 2-литровым мотором стоимость такого кроссовера в «Поднебесной» стартует от 129 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 580 тысяч рублей по текущему курсу, но в России ASX оценен почти в 2 раза дороже. За него просят минимум 3 миллиона рублей.