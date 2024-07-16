Кроссовер Hyundai Creta готовится к латиноамериканскому обновлению

В середине января этого года Hyundai представил в Индии рестайлинговую версию бестселлера Creta. Вслед за этим рынком обновление переживет и латиноамериканская «Крета», которой, судя по всему, предстоит немного отличаться от азиатского аналога.

На днях реформенный «паркетник» запечатлели на дорогах Бразилии. Кузов машины был плотно закамуфлирован, но основные изменения в нем уже известны.

Журналисты бразильского офиса издания «Motor1» уверены, что модернизированная Creta для Латинской Америки получит раздельные фары, где верхний блок займут светодиодные дневные ходовые огни, а нижний основная светотехника.

Бампер подвергнется редизайну, а основной «фишкой» кормы станет сквозной блок фонарей с узкой LED-полосой, проходящей через всю пятую дверь машины.

Салон новой Creta, скорее всего, выполнят по лекалам индийской модели. Внутри машины появится цифровая комбинация приборов, объединенная под одним стеклом с экраном мультимедийной системы, а также другой блок климат-контроля, новый руль, плюс свежие варианты обивки сидений и дверных панелей.

Перемены латиноамериканскую «Крету» ждут и в механическом плане. Инсайдеры пишут, что модернизированный кроссовер получит новый вариант двигателя, который заменит полюбившийся многим 2-литровый «атмосферник».

В качестве него называют 1,4 или 1,6-литровые турбомоторы, выдающие 140 или 160 лошадиных сил соответственно, уже предлагающиеся компанией за пределами Латинской Америки.

В продажу в Бразилии реформенная Hyundai Creta поступит до конца 2024 года.