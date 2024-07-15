Второе поколение Hyundai Palisade начало сбрасывать камуфляж

Тесты нового, второго по счету поколения большого кроссовера Hyundai Palisade продолжаются, намекая, что ждать премьеры машины остается совсем недолго. Но если до последнего времени прототипы таких автомобилей, попадавшие в объективы фотошпионов, были сильно закамуфлированы, то на днях папарацци удалось заснять новый «Палисад», частично сбросивший маскировку.

Снимками автомобиля поделилось издание «Autoblog», которому их передали фотографы студии «KGP Photography». На них видно, что передняя часть кузова свежей генерации трехрядного вседорожника Hyundai избавилась от камуфляжной пленки, которая закрывала широченную прямоугольную решетку радиатора машины, а также массивные вертикальные блоки светотехники.

Кроме этих деталей на снимках можно рассмотреть заметно изменившуюся подоконную линию кузова, а также переделанную корму Palisade, где появится не только новая пятая дверь и бампер, но и фонари альтернативной конструкции и с другим внутренним рисунком.

Еще одной деталью, выделяющейся в дизайне свежего «Палисад», являются более выраженные рейтинги на крыше, которые в случае с его предшественником выглядели гораздо компактнее.

В целом силуэт машины должен стать брутальнее, чем был раньше, оказавшись близок к тому, что не так давно было показано на примере новой генерации Hyundai Santa Fe.

Как будет выглядеть грядущая генерация Palisade совсем без маскировки узнаем не раньше премьеры этой модели, которая запланирована на конец текущего – начало следующего года.