Выяснилось, почему Mitsubishi не хочет возрождать Pajero Mini 

Слухи о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero ходят уже давно, а сведения о том, что машина все таки увидит свет в ближайшие годы (в том числе благодаря тизерам самого автопроизводителя) кажутся весьма достоверными.

Казалось бы, если вернется «Паджеро», то что мешает возобновить производство хита середины 90-х Pajero Mini? Японский портал «Kuruma-News» постарался выяснить, есть ли у Mitsubishi такие планы.

Инсайдеры этого издания через свои источники обратились к руководству компании, на что получили витиеватый ответ. По словам топ-менеджеров Mitsubishi, вероятность возрождения Pajero Mini в ближайшем будущем есть, но выглядит она как крайне низкая.

Причина заключается в том, что у автопроизводителя уже есть несколько моделей в этом сегменте (Delica Mini и EK Cross). И если включить в него перспективную новинку, то она может ненароком обрушить продажи обоих этих автомобилей.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы не возвращать Pajero Mini, в Mitsubishi назвали новое поколение японцев, которые не знакомы даже с самим «Паджеро», а не то что с его мини-версией, покинувшей конвейер гораздо раньше.

Напомним, внедорожник Pajero Mini был представлен в 1994 году как младший брат оригинального Pajero. За 5 лет с момента запуска в производство машина достигла объема продаж почти в 400 тысяч единиц, став настоящим бестселлером, но в июне 2012 года была снята с конвейера.