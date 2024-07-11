Появились очередные слухи о новом Mitsubishi Pajero 

История о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero походит на слухи о планах Mazda выпустить роторный спорткар. В обоих случаях речь идет о бесконечном потоке информации, не подтвержденной, но и не опровергнутой автопроизводителями.

На днях японское автомобильное издание «Best Car» снова подлило масла в огонь, предположив, что совершенно новый «Паджеро» увидит свет ориентировочно в 2027 году.

В публикации инсайдерского портала говорится, что возрожденный Pajero будет использовать увеличенную версию платформы Outlander. Кроме того, в этой же статье упоминается, что у этой итерации внедорожника не будет дизельной версии. Вместо нее машина задействует под капотом подключаемую гибридную систему Mitsubishi, как и в случае с Outlander.

В семейном кроссовере такая силовая установка развивает 248 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, так что в теории мотор может оказаться достойным преемником 3,8-литрового V6.

Слухи о том, что Pajero скоро вернется в виде совершенно нового внедорожника, закрутились после тизерного изображения, опубликованного Mitsubishi несколько месяцев назад. На нем среди прочих новинок компании, запланированных до 2030 года, фигурировал некий автомобиль с высоким и «квадратным» кузовом, который многие посчитали свежим «Паджеро».

Кроме того, недавно североамериканское подразделение Mitsubishi подало заявку на регистрацию товарного знака для названия Montero. Это имя ранее использовалось в США как раз для внедорожника Pajero.

При этом сам автопроизводитель продолжает хранить о проекте молчание и никак не комментирует то и дело утекающие в Сеть подробности.