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Появились очередные слухи о новом Mitsubishi Pajero 

Названы сроки его премьеры и техническое оснащение

Текст: Алексей Шмидт
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История о возрождении внедорожника Mitsubishi Pajero походит на слухи о планах Mazda выпустить роторный спорткар. В обоих случаях речь идет о бесконечном потоке информации, не подтвержденной, но и не опровергнутой автопроизводителями.

На днях японское автомобильное издание «Best Car» снова подлило масла в огонь, предположив, что совершенно новый «Паджеро» увидит свет ориентировочно в 2027 году. 

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В публикации инсайдерского портала говорится, что возрожденный Pajero будет использовать увеличенную версию платформы Outlander. Кроме того, в этой же статье упоминается, что у этой итерации внедорожника не будет дизельной версии. Вместо нее машина задействует под капотом подключаемую гибридную систему Mitsubishi, как и в случае с Outlander. 

В семейном кроссовере такая силовая установка развивает 248 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, так что в теории мотор может оказаться достойным преемником 3,8-литрового V6.

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Слухи о том, что Pajero скоро вернется в виде совершенно нового внедорожника, закрутились после тизерного изображения, опубликованного Mitsubishi несколько месяцев назад. На нем среди прочих новинок компании, запланированных до 2030 года, фигурировал некий автомобиль с высоким и «квадратным» кузовом, который многие посчитали свежим «Паджеро».

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Кроме того, недавно североамериканское подразделение Mitsubishi подало заявку на регистрацию товарного знака для названия Montero. Это имя ранее использовалось в США как раз для внедорожника Pajero.

При этом сам автопроизводитель продолжает хранить о проекте молчание и никак не комментирует то и дело утекающие в Сеть подробности. 

Источник:Best Car
Фото:Digimods DESIGN

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