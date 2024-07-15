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Индийская пародия на Jeep Wrangler: появились первые фото 5-дверной версии

Внедорожник представят уже в середине августа

Текст: Алексей Шмидт
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Актуальное, второе по счету поколение индийского внедорожника Mahindra Thar было представлено в 2020 году. Машина получила дизайн, сильно похожий на американский Jeep Wrangler, но с продажами ей это почти не помогло. Автомобиль оказался середняком на индийском рынке, хотя изначально ему прочили статус бестселлера.

Изменить общую картину призван 5-дверный вариант этого внедорожника, который ожидает скорой премьеры. Как он будет выглядеть уже известно. Накануне в Сеть оказались слиты фотографии этой модели. 

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Новинке предстоит отличаться от стандартного трехдверного Thar не только внешне, но и названием. Удлиненному внедорожнику присвоят приставку к имени в виде слова «Armada».

Снаружи машина будет разниться с короткобазным вариантом другой решеткой радиатора, разделенной на шесть слотов, а также круглыми фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями.

В салоне Thar Armada, по слухам, сможет удивить наличием сразу двух 10,25-дюймовых дисплеев. Первый будет отвечать за комбинацию приборов, а второй за мультимедийную систему. 

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Технически автомобиль останется прежним и будет построен на лестничной раме, но в качестве опции получит люк в крыше.

Двигателей для индийской пародии на Jeep Wrangler будет сразу три: 1,5-литровый и 2,2-литровый дизель, а также 2-литровый бензиновый агрегат. Связку обоим составит как «механика», так и «автомат». Помимо заднего привода предлагать машину будут в том числе в полноприводном варианте. 

Официальную премьеру нового Mahindra Thar Armada ждут в середине августа. 

Фото:AutocarIndia

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