Индийская пародия на Jeep Wrangler: появились первые фото 5-дверной версии

Актуальное, второе по счету поколение индийского внедорожника Mahindra Thar было представлено в 2020 году. Машина получила дизайн, сильно похожий на американский Jeep Wrangler, но с продажами ей это почти не помогло. Автомобиль оказался середняком на индийском рынке, хотя изначально ему прочили статус бестселлера.

Изменить общую картину призван 5-дверный вариант этого внедорожника, который ожидает скорой премьеры. Как он будет выглядеть уже известно. Накануне в Сеть оказались слиты фотографии этой модели.

Новинке предстоит отличаться от стандартного трехдверного Thar не только внешне, но и названием. Удлиненному внедорожнику присвоят приставку к имени в виде слова «Armada».

Снаружи машина будет разниться с короткобазным вариантом другой решеткой радиатора, разделенной на шесть слотов, а также круглыми фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями.

В салоне Thar Armada, по слухам, сможет удивить наличием сразу двух 10,25-дюймовых дисплеев. Первый будет отвечать за комбинацию приборов, а второй за мультимедийную систему.

Технически автомобиль останется прежним и будет построен на лестничной раме, но в качестве опции получит люк в крыше.

Двигателей для индийской пародии на Jeep Wrangler будет сразу три: 1,5-литровый и 2,2-литровый дизель, а также 2-литровый бензиновый агрегат. Связку обоим составит как «механика», так и «автомат». Помимо заднего привода предлагать машину будут в том числе в полноприводном варианте.

Официальную премьеру нового Mahindra Thar Armada ждут в середине августа.