«Корейский Range Rover»: новый Hyundai Palisade показался на свежих рендерах

Премьера нового, второго по счету поколения флагманского внедорожника Hyundai Palisade все ближе. Машину могут показать уже очень скоро, на что намекает резко возросшее количество публикаций в Сети на тему этой модели.

Накануне дизайнеры «TopElectricSUV» решили продемонстрировать, как по их мнению будет выглядеть следующая генерация Palisade, нарисовав машину сразу в нескольких цветах кузова.

Проект будущего поколения Palisade носит кодовое обозначение LX3. Автомобили с заметно возросшей активностью тестируются по всему миру, а их закамуфлированные прототипы то и дело приоткрывают тайны изменений в экстерьере этой модели.

По мнению авторов новых рендеров, «Палисейд» пойдет по тому же пути, который выбрал Santa Fe, получив более брутальный дизайн. Причем настолько, что в профиль машина на изображениях сильно напоминает роскошный Range Rover (за счет нестандартного решения с тонированными задними стойками).

Передняя часть автомобиля обзаведется необычной вертикальной оптикой с длинной лентой светодиодных ДХО, растянувшихся от бампера до бампера вдоль нижней панели капота. Тогда как как радиаторная решетка станет шире и сменит рисунок, а бампер преобразится за счет новых выпуклых накладок.

Часть изменений ждет салон машины, где почти наверняка появится другой цифровой дисплей комбинации приборов и мультимедийной системы, а также сенсорный климат-контроль и рулевое колесо от Santa Fe, внешне напоминающее «баранку» того же Range Rover.

Техника флагманского кроссовера Hyundai в новом поколении засекречена, но ходят слухи, что 3-рядный корейский «паркетник» дебютирует с гибридной системой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС. В ней ждут увеличенной батареи и мощного электромотора, но совокупная отдача системы до сих пор неизвестна.

Премьера нового Palisade состоится ориентировочно в начале 2025 года.