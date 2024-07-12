Самая престижная и дорогая легковушка Kia: раскрыты новые подробности

Седан бизнес-класса Hyundai Grandeur перебрался в новое поколение в 2022-м году, сменив дизайн, а также оснащение, которое позаимствовал у 4-дверки Kia K8. Теперь пришел черед смены генерации и у его технического родственника.

Испытания нового K8 начались в прошлом году, так что разработка модели находится на завершающем этапе. Предполагается, что седан заметно изменится внешне, получив дизайн в новом фирменном стиле Kia, который ранее был опробован на электрических моделях компании.

Основные перемены в экстерьере самой роскошной и дорогой модели корейского бренда в сегменте седанов произойдут спереди и сзади, где кардинальным образом поменяется конструкция светотехники, бамперов и решетки радиатора.

Несмотря на существенную модернизацию дизайна глобальных изменений в технической части машины не ожидается.

По всей вероятности двигатели аналога Hyundai Grandeur (бензиновые и гибридные агрегаты мощностью до 300 л.с.) останутся прежними, но подвергнутся тонкой настройке, которая обеспечит им большую производительность и улучшенную экономичность.

Премьеру машины ждут уже в августе этого года. В продажу новые Kia K8 поступят ориентировочно в октябре.