Новое поколение Nissan Murano приблизилось к своему дебюту 

В линейке Nissan среднеразмерный «паркетник» Murano появился на заре 2000-х. На первых порах машину предлагали только в Штатах, но затем отправили ее в Европу и Японию. А в 2016-м даже начали выпускать ее в России (на предприятии Nissan в Петербурге). Сейчас Nissan работает над новой генерацией этой модели, которая максимально близко подобралась к своей премьере.

Портал «TFL Car» опубликовал серию шпионских фотографий нового Nissan Murano, проходящего предфинальные испытания.

Как видно на них, спереди кроссоверу достанется двухэтажная оптика нового образца, другая радиаторная решетка, а также новый бампер, тогда как сзади свежий «Мурано» сможет похвастать переделанными фонарями, иной пятой дверью и слегка более скошенным профилем крыши.

Часть изменений произойдет в салоне машины. На шпионских снимках видно, что новинка получит как минимум новый руль и объединенные между собой экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, которые расположат на новом торпедо.

В качестве платформы новый Murano обещает задействовать архитектуру своей нынешней генерации, которая переживет небольшую модернизацию. Вместо действующего 3,5-литрового «атмосферника», выдающего 264 лошадиные силы, кроссовер могут наделить турбомотором, а вариатор заменить на классическую девятидиапазонную автоматическую трансмиссию.

Официальная премьера нового Nissan Murano должна состояться ближе к началу 2025 года.